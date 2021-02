Heute schon auf Gott gehört?

Hardy Rylke ist Pfarrer an der Weimarer Jakobskirche.

„Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht“ (Hebräer 3,15).

„Oh, entschuldige bitte! Was hast Du gerade gesagt? Ich erwarte eine wichtige SMS und war abgelenkt“, sagt Frau A. zu ihrer Freundin. Die Freundin stutzt und sagt: „Kein Problem. Ich bin ja froh, dass wir uns endlich wieder sehen, auch wenn wir uns nur zu zweit treffen können.“

Liebe Leserinnen und Leser, in Tagen wo Begegnungen rar sind, werden die Gespräch intensiver. Wie schön, wenn Gespräche gelingen, und wir können von dem erzählen, was uns wirklich bewegt. Wir leben in einer Zeit vieler unnützer Worten, glaube ich. Zuhören hingegen fällt schwer. Und tut doch gut.

Gottes Wort können wir in der Bibel nachlesen. Aber manchmal spricht Gott den Menschen auch direkt ins Herz. Man muss still werden, damit es funktioniert, aber kann es üben. Mir sagt Gott manchmal, dass sich seit Corona unser Leben so verändert hat: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege.“ Und ziemlich oft sagt er: „Fürchte dich nicht. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du bist mein.“ Und wie ist das bei Ihnen?

