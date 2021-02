„Hexe Bibi“ weicht Corona

Das Familienmusical „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext“, das ursprünglich am 27. Mai in der Weimarhalle stattfinden sollte, wurde aufgrund der Pandemie verlegt. Wie das Veranstaltungsbüro Paulis mitteilt, ist der neue Termin am 14. Oktober 2022, 16 Uhr, in der Weimarhalle. Damit solle dem Publikum Planungssicherheit gegeben werden. Bereits gekauft Karten behalten ihre Gültigkeit.