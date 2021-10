HfM-Hornklasse mehrfach erfolgreich

Weimar. Gleich mehrfach war die Hornklasse von Jörg Brückner, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, beruflich erfolgreich.

Rossinis Chorstück „Auf, lasst die Hörner schallen“ eignet sich auch als Überschrift über die jüngsten Erfolge der Weimarer Hornklasse von Jörg Brückner an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (HfM).

Gleich mehrere seiner Studierenden und Ehemaligen konnten sich bei Probespielen namhafter Orchester durchsetzen. So wirkt Emanuel Jean-Petit-Matile seit Beginn der aktuellen Spielzeit als neuer Solohornist der Staatskapelle Weimar. Christina Hambach bestand ihr Probejahr als 2. Hornistin der Münchner Philharmoniker und ist somit dort jetzt fest engagiert. Im Rahmen von Praktika können David Küntzel in das Göttinger Symphonie Orchester und Daniel Schimmer in das Orchester des Mainfranken-Theaters Würzburg hineinschnuppern.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sein erstes Konzert als Solohornist der Staatskapelle Weimar gab Emanuel Jean-Petit-Matile bereits Ende September: Er spielte im 1. Sinfoniekonzert der neuen Saison unter der Leitung von Gastdirigent Patrick Lange. „Ich war natürlich super happy nach dem gewonnenen Probespiel und freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen“, sagt der 29-Jährige.

„Die neue Stelle bedeutet für mich ganz klar eine musikalische Steigerung“, ergänzt der gebürtige Schweizer,.