Hier kommt die Maus

Für die beliebte Familienvorlesung zum Semesterstart konnte die Kinder-Uni Weimar wieder einen prominenten Gast gewinnen: Am Samstag, 21. März, um 10 Uhr, ist Christoph Biemann im Audimax der Bauhaus-Uni mit der Vorlesung „Christophs Experimente“ zu Gast.

Der Moderator der Sendung mit der Maus fragt sich und seine Gäste: Was passiert in meinem Gehirn, wenn ich lächle? Kann ein Papierstreifen meine Vorstellungskraft überfordern? Kann Luft Wasser festhalten? Kostenlose Eintrittskarten gibt es ab 9 Uhr vor Ort. Erwachsenen ist der Eintritt nur in Begleitung von Kindern möglich.

Zur ersten Nachmittagsvorlesung der Kinder-Uni am 1. April widmet sich Dr. Katharina Winkens vom Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar unter dem Titel „Wenn Opa vergesslich wird“ dem Thema Demenz. „Höher! Schneller! Weiter!“ heißt es am 29. April, wenn Sportwissenschaftler Bastian Leffler über Rekorde im Sport spricht. In ein „Forschercamp mit Orang-Utans“ entführt die Berliner Biologin Dr. Laura Damerius am 13. Mai ihre die jungen Studierenden und stellt unter anderem die Frage „Was macht Affen schlau?“. Mit der Mobilität der Zukunft befasst sich Raimo Harder von der Bauhaus-Uni in der Vorlesung „Fliegende Autos und Roboter am Lenkrad“ am 10. Juni.

Die Nachmittagsvorlesungen kosten wie bisher 1 Euro pro Kind. Für das gesamte Semester kann man sich bis zum 23. März anmelden, Kurzentschlossene können aber auch ohne Anmeldung zu den einzelnen Vorlesungen kommen. Wer alle vier Vorlesungen des Semesters besucht hat, erhält zur letzten Vorlesung einen Kinderuni-Bachelor.

Weimars Kinder-Uni wird von einem Trägerkreis organisiert. Dazu zählen die Musikhochschule „Franz Liszt“, die Bauhaus-Uni, das Deutsche Nationaltheater, die Volkshochschule, das Kinderbüro und das städtische Amt für Familie und Soziales. Schirmherr ist der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Prof. Harald Lesch.

