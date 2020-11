Hilfe bei häuslicher Gewalt rund um die Uhr

Den Einfluss des ersten Lockdowns auf seine Hilfsangebote für Weimarerinnen hat das Frauenzentrum zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November dokumentiert. In der Frauenberatungsstelle in der Schopenhauerstraße wurden bis dahin in diesem Jahr 164 Frauen hauptsächlich zum Thema häusliche Gewalt beraten. Im Frauenhaus konnten zeitgleich 21 Frauen mit ihren 19 Kindern Schutz und Begleitung finden.

Während des Lockdowns im Frühjahr erwarteten die Sozialarbeiterinnen einen zahlenmäßigen Anstieg von betroffenen Frauen. Es kam anders, so das Frauenzentrum in einer Mitteilung: „Trotz gezielter Öffentlichkeitsarbeit in den Weimarer Stadtbussen, in Apotheken und Supermärkten blieb der Ansturm aus. Mögliche Erklärungen dafür sind, dass zum einen die Frauen aufgrund der häuslichen Situation – der Partner war mit im Homeoffice – nicht die Möglichkeit hatten, sich Hilfe zu organisieren, zum anderen war womöglich nicht bekannt, dass es vor Ort ein Hilfsangebot gibt.“ Nach der Lockerung ab Ende April hätten die Betroffenen wieder vermehrt die Unterstützung genutzt und von häufigeren Eskalationen und verstärkter Kontrolle berichtet.

Das Frauenzentrum mahnte, bei Gewalt gegen Frauen nicht wegzuschauen. Der Frauen-Notruf ist unter 0179/1952110 rund um die Uhr erreichbar, eine persönliche Beratung dienstags 14 bis 17.30 Uhr und nach Terminvereinbarung möglich.