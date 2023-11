Hingehört: Weimar-Nord und seine Leute

Weimar. Ein Hörspiel des MDR über Weimar-Nord ist mit einem Preis ausgezeichnet worden. Zu Wort kommen die Bewohnerinnen und Bewohner.

„Vogel Igel Stachelschwein. Ein Spiel in Weimar Nord“ heißt ein Hörspiel der Autorinnen Mara May und Jūratė Braginaitė, die dafür nun den Deutschen Hörspielpreis der ARD bekommen haben. Sie setzten sich gegen elf Mitbewerber durch und erhalten ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Das Hörspiel ist eine MDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr und spielt in Weimar-Nord, wo die große Welt im Kleinen wohne, so die Jury. „Dieses Hörspiel nimmt sich liebevoll und spielerisch eines Stadtviertels an, aus dem man sonst wenig, vor allem aber wenig Positives hört“, heißt es weiter. Protagonisten sind die Bewohner, von der 13-jährigen Levke bis zur 94-jährigen Frau Schild.