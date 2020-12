Hinweise zur Untersuchung vorm Schulstart

Auch das Malen gehört zur Schuleingangsuntersuchung. Eltern in Weimar wurden für Termine dafür um Geduld gebeten.

Um Geduld hat der Kinder- und Jugendärztliche Dienst der Stadt Eltern mit Blick auf Termine für die Schuleingangsuntersuchungen für ihre Kinder gebeten. Eltern sollten nicht ungeduldig werden und weiter versuchen, telefonisch über das Gesundheitsamt einen Termin zu vereinbaren.

Denn in diesem Jahr erfolgen die Anmeldungen für die Schuleingangsuntersuchung nicht über das Gesundheitsamt, sondern pandemiebedingt über die Kindergärten. Für sie werde derzeit eine Liste mit den Terminen erarbeitet, heißt es in einer Eltern-Information. „Die Erzieher Ihres Kindes werden, sobald sie die Termine vom Gesundheitsamt bekommen haben, auf Sie zukommen“, so die Erläuterung.

Kinder, die ambulant mobile Frühförderung erhalten, bekommen Termine über die Frühförderstelle. Nur Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, werden gebeten, sich per Mail bei svenja.sieglerschmidt@stadtweimar.de zu melden. Sie würden im Januar eine Mail samt Termin erhalten.