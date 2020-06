In der Taubacher Kirche St. Ursula wird die restaurierte Orgel wieder in der Dienst der Gemeinde gestellt.

Taubach. Die Witzmann-Orgel in Taubach ist denkmalgerecht instandgesetzt und wird wieder in den Dienst genommen.

Historische Orgel wird neu geweiht

Nach vierjähriger Planungs- und Renovierungszeit nimmt die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Taubach ihre Orgel am Sonntag, 21. Juni, wieder in den Dienst. Der Gottesdienst wird geleitet von Superintendent Henrich Herbst. Ursprünglich sollte die Orgelweihe der Höhepunkt des Festjahres 900 Jahre Taubach sein. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Feierlichkeiten auf das nächste Jahr verschoben. Dann werden auch am 13. Juni 2021 um 10.30 Uhr ein großer Festgottesdienst und das Festkonzert stattfinden, zu dem die zahlreichen Spender und alle Förderer eingeladen werden. Die Renovierungsarbeiten an der Taubacher Orgel wurden von der Firma Orgelbau Waltershausen denkmalgerecht durchgeführt. Die historische Witzmannorgel aus dem Jahre 1853 erklingt nun wieder in ihrer ursprünglichen Disposition. Superintendent Henrich Herbst dankt allen, besonders dem Gemeindekirchenrat von Taubach, den zahlreichen Spendern und allen Förderern für den Einsatz für diese Orgel“.