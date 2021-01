Historische Türklinke in Kranichfeld verschwunden

Eine neue Türklinke für das Tor zum Hof des Verwaltungsgebäudes in der Alexanderstraße hat der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Kranichfeld in Auftrag gegeben. In den nächsten Tagen soll ein Metallbau-Unternehmen aus der Region das Utensil originalgetreu nachbauen und anbringen. Das Original war über den Jahreswechsel gestohlen worden, am Montagmorgen hatten Mitarbeiter der hier ansässigen Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld den Verlust festgestellt.

Um den Materialwert kann es dem Dieb nicht gegangen sein: „Der Griff war aus Eisen, dafür lohnte sich die Mühe nicht“, so der VG-Vorsitzende Fred Menge. Stattdessen war hier offenbar ein Liebhaber historischer Stücke unterwegs: Das Torschloss mit den beiden Klinken stammt noch aus der Zeit, als in dem Haus unweit des Marktes noch ein Hotel und Restaurant untergebracht waren. „150 bis 200 Jahre alt dürfte sie gewesen sein“, so Menge. „Das Haus lag damals ja genau an der Grenze zwischen zwei Thüringer Kleinstaaten.“ Als die Stadt das marode Tor vor einigen Jahren erneuern ließ, wurden vom Original nur die Metallteile übernommen.

Bürgermeister Enno Dörnfeld ist vor allem über die erkennbar hohe kriminelle Energie der Täter erschüttert: „Die haben Werkzeug und sicher auch einige Zeit benötigt. Und das mitten in der Stadt, an einer Stelle, die auch nachts sehr gut beleuchtet wird.“ Vorerst wanderte der innere der beiden Türgriffe, an den die Diebe nicht herankamen, nach außen – demnächst ist das Tor wieder komplett.