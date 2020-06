Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Historischer Stadtführer im Pixi-Format

Ein besonderes Souvenir kann die Stadt Buttelstedt nun ihren Besuchern bieten. Der Weimarer Grafiker Jürgen Postel hat in der Art eines Pixi-Büchleins für Kinder, wie es etwa in Bahnhofs-Buchhandlungen zu haben ist, einen Stadtführer durch das historische Buttelstedt gestaltet.

Der Text der nur zehn mal zehn Zentimeter großen Broschüre stammt bereits aus dem Jahr 1925. Der damalige Buttelstedter Pfarrer Johann Christian August Franke hat seinerzeit einen Stadtrundgang zu Papier gebracht, der Wissenswertes zu Bauten, Stadtvierteln, Persönlichkeiten und der älteren Siedlungsgeschichte Buttelstedts vermittelt. Dramaturgisch verpackte Franke die Fakten in eine Führung, die er einem Regierungsrat und seiner Begleitung gab, die lediglich eine Viertelstunde Zeit dafür mitbrachten. Entsprechend lautet der Titel "Nur 15 Minuten !?".

Den originalen Text hatte Postel vom Weimarer Rudolf Wendt erhalten, der auch Wurzeln in Buttelstedt hat. Historische und aktuelle Fotos komplettieren das Büchlein, das der Förderkreis "Krebs, Fasch und Kirche" herausgegeben hat. Es kostet 2 Euro. Zu haben ist es auf Anfrage beim Verein. Das Format erlaube es, in einem normalen Briefumschlag mit der Post verschickt zu werden. Auch bei Veranstaltungen des Vereins soll es angeboten werden. Nicht zuletzt haben es auch Buttelstedter Gewerbetreibende in ihr Sortiment aufgenommen.