Hochbetrieb an langen Tischen in Kromsdorf

Kromsdorf. Die Kromsdorfer Kindersachenbörse war einmal mehr ein Magnet für Groß und Klein.

In der ersten Stunde war am Eingang etwas Geduld gefragt: Die traditionelle Kindersachen-Börse im Kromsdorfer Kulturhaus war in ihrer Frühlings-Auflage einmal mehr ein Publikums-Renner. Am Ende verzeichneten die Organisatorinnen vom Elternbeirat des Kindergartens „Rappelkiste“ knapp 200 Käufer. Auf den Tischen fanden sich insgesamt rund 20.000 Artikel (zum Großteil Kinderkleidung), im Erdgeschoss gab es zudem einen Flohmarkt, wo ein rundes Dutzend Kinder Spiel- und Bastelsachen verkaufte. Alle Erlöse kommen wie immer dem Kindergarten zu Gute.