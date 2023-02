Hochkarätig besetztes Podium in Weimar

Weimar. Um „Putins Krieg“ ging es im Weimarer Mon Ami am Montag.

Zu einer Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen hat am Montag die Volkshochschule Weimar in das Jugend- und Kulturzentrum Mon Ami geladen. Unter dem Titel „Putins Krieg“ diskutierten mit Moderator Thomas Roth (Foto), ehemaliger Tagesthemen-Sprecher und ARD-Russlandkorrespondent, Katrin Eigendorf, internationale Reporterin des ZDF mit Schwerpunkt Ukraine, Bundestagspräsident a.D. Wolfgang Schäuble (CDU), Memorial-Mitbegründerin und Friedensnobelpreisträgerin Irina Scherbakowa, Michail Schischkin, russisch-schweizerischer Schriftsteller, und Marina Weisband, ukrainisch-deutsche Publizistin. Die Podiumsdiskussion wurde in voller Länger vom MDR übertragen und ist noch in der Mediathek zu finden.