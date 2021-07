Hochwasserhilfe aus Weimar für Partnerstadt Trier

Weimar. Die Stadt Weimar hat zu Spenden für die schwer vom Hochwasser getroffene Partnerstadt Trier aufgerufen.

In Weimars Partnerstadt Trier geht das Hochwasser langsam zurück. Die Schäden an Häusern und Infrastruktur treten aber umso stärker zutage. Betroffen ist insbesondere der Stadtteil Ehrang, der durch den Moselzufluss Kyll fast vollständig geflutet wurde. Hunderte Einwohner und ein komplettes Krankenhaus hatten teils mit Radladern evakuiert werden müssen, da die starke Strömung den Einsatz von Booten verhinderte.

Die Hilfsbereitschaft ist laut der Stadt Trier sehr groß, brachte Weimars Stadtverwaltung in Erfahrung.. Sachspenden werden im Moment allerdings nicht mehr benötigt. Speziell für die Opfer der Flutkatastrophe in Ehrang bitte die Stadt Trier aber um Geldspenden. „Diesem Aufruf schließt sich Weimar an. Jede Spende kann helfen, die Not zu lindern und ist ein Zeichen der Verbundenheit gegenüber unseren Trierer Freunden“, betonte Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine. „Ich danke allen Weimarerinnen und Weimarern, die sich an der Hilfe beteiligen.“

Bei der Caritas-Stiftung „Zeichen der Hoffnung“ gibt es ein Konto, auf dem unter dem Stichwort „Hochwasserhilfe“ gespendet werden kann.

Spendenkonto bei der Pax-Bank TrierBIC: GENODED1PAXIBAN: DE55 3706 0193 3017 0100 17

