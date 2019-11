Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Höchste Holzskulptur am Stausee

Das internationale Bildhauer-Symposium am Stausee Hohenfelden, das im September seine Premiere dort erlebte, erfährt nun eine Zugabe. Im Rahmen eines Familienfestes wird am Samstag dieser Woche mit schwerem technischen Gerät „Erna“ am See errichtet, die während des einwöchigen Symposiums entstand.

Mit ihren 16 Metern gilt die Holzplastik als die höchste ihrer Art bundesweit. Das aus Thüringer Douglasie gefertigte Kunstwerk stellt eine feine, füllige Dame mit Brille und Badekappe dar, die die Arme gestreckt hält und sich zum Sprung mit einem „Köpfer“ in den Stausee Hohenfelden vorbereitet hat.

Gestaltet wurde „Erna“ von dem 33-jährigen Jenaer Tim Weigelt. Ihr eigentlicher geistiger Vater, der 66-jährige Wolfgang Schott aus Seßlach in Bayern, war im Juli dieses Jahres plötzlich verstorben. Weigelt sprang beim Symposium beherzt für ihn ein. Er hat es geschafft, „Erna“ seinen eigenen typischen Stil zu verpassen, ohne den Willen des verstorbenen Künstlers zu verletzen.

Samstag, 9.11., um 15 Uhr, Stausee Hohenfelden