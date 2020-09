Hofatelier zeigt Fustis Aquarelle

Mit einer neuen Ausstellung präsentiert sich vom kommenden Wochenende an das Hofatelier in Niedergrunstedt. Andreas Fusti, eine der Stammkräfte des hiesigen Kunstvereins, zeigt dann Aquarelle. Der Maler hat hierfür 57 seiner Werke ausgewählt, von denen die meisten im erst vergangenen und in diesem Jahr entstanden sind. Die neue Schau wird am Samstag, 12. September, um 15 Uhr eröffnet. Die Arbeiten Fustis sind bis zum 27. September samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Andreas Fusti wurde 1957 in der Ukraine geboren, lebte und arbeitete lange in Moldawien, kam 1993 nach Weimar und ist seit 1998 Mitglied im Kunstverein Hofatelier. Längst traditionell ist dort unter anderem der von ihm geleitete Dienstags-Malkreis.

Die nächste Ausstellung in Niedergrunstedt wird im Oktober Renate Rave gestalten.