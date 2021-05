Hofstetter-Finale im Hofatelier Niedergrunstedt

Niedergrunstedt. Der Kunstverein der Einrichtung bereitet sich auf die Eröffnung der Gemeinschaftsschau am 5. Juni vor.

Mit einem Floh- und Antikmarkt, geöffneten Ausstellungsräumen und brennendem Rost empfing der Kunstverein des Hofateliers in Niedergrunstedt über Pfingsten Gäste. Mit Masken und Abstand fanden die Besucher, von denen zahlreiche mit dem Fahrrad kamen, in Corona-Zeiten eine kleine lebendige Oase.

Das Publikum konnte unter freiem Himmel in Büchern, Schmuck, Keramik, Porzellan und Fundstücken stöbern, die die Vereinsmitglieder und Leute aus dem Dorf zur Verfügung stellten. Zur Erfrischung wurden unter anderem Getränke nach persischem Rezept angeboten. Auch die Ausstellung mit Landschaftsmalerei des in Bad Berka lebenden Erwin Hofstetter stand zum Besuch offen. Letztmals ist diese am kommenden Samstag und Sonntag, 29. und 30. Mai, jeweils von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Danach zieht die Gemeinschaftsausstellung der Künstler des inzwischen 30-jährigen Vereins ins Hofatelier. Die Schau wird am Samstag nächster Woche, 5. Juni, eröffnet. Trotz der sich abzeichnenden Corona-Lockerungen ist die Vernissage draußen geplant.