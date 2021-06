Hohe Auszeichnung für Weimarer Frank Siegmund

Bei der Auszeichnung in Wiesbaden: Eberhard J. Wirfs, der Weimarer Frank Siegmund und Daniel Isenrich (von links).

Weimar. Internationaler Präsident verleiht Pressesprecher der Lions Weimar Classic Anerkennungsmedaille.

Der internationale Präsident der Lions Organisation, Dr. Jung-Yul Choi (Korea), hat Frank Siegmund vom Lions Club Weimar Classic eine Ehrenmedaille zugesprochen. Dieser President’s Award ist die zweithöchste Auszeichnung, die Lions International zu vergeben hat.

Mit der Auszeichnung würdigt der internationale Präsident das inzwischen drei Jahrzehnte währende Engagement von Frank Siegmund in vielen verschiedenen Ämtern innerhalb der Lions Organisation. Hervorgehoben hat Choi beispielsweise – neben der Funktion von Frank Siegmund als Distrikt Governor – länderübergreifende Aktivitäten in Israel, Polen oder Frankreich, Tätigkeiten im Finanzausschuss oder die Öffentlichkeitsarbeit als Pressesprecher des Heimatclubs. Dabei bedankte sich Jung-Yul Choi gleichzeitig für den im Ehrenamt erbrachten Einsatz; stets im Sinne des Lions Mottos „we serve“ – wir dienen.

Frank Siegmund erhielt den President´s Award aus den Händen des bisher einzigen deutschen internationalen Präsidenten der Lions, Eberhard J. Wirfs, und dem internationalen Direktor Daniel Isenrich bei einer Feierstunde in Wiesbaden. In diesem Jahr wurden sieben Lions-Mitglieder aus Deutschland mit dieser hohen Auszeichnung bedacht.

Lions International ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern die mitgliederstärkste wohltätige Clubbewegung der Welt. In Deutschland gehören 52.346 sozial engagierte Menschen in 1580 Clubs der Organisation an. Der Lions Club Weimar Classic zählt 34 Mitglieder, die sich unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ zusammengefunden haben.

Der Lions Club Weimar Classic um seine Präsidentin Andrea Geißler unterstützt beispielsweise seit mehr als 20 Jahren die Weimarer Tafel. Erlöse erzielen die Mitglieder unter anderem durch die großen Flohmärkte im Atrium. Daneben haben sie dort den Wunschzettelbaum als vorweihnachtliche Aktion für Tafel-Kinder etabliert und zudem einen Adventskalender-Verkauf, dessen Erlös verschiedenen sozialen Zwecken zu fließt.