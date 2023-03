Hohenfelden bekommt seinen Etat

Tonndorf. Der Gemeinderat tagt am Donnerstagabend im Dorfsaal.

Einen Monat länger als geplant müssen die Tonndorfer auf ihren Etat für das laufende Jahr warten: Die für Donnerstag, 23. März, geplante Sitzung des Gemeinderates wurde auf Donnerstag, 20. April, verlegt. Grund ist die angespannte Personalsituation in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld: Die Kämmerei war in den vergangenen Wochen durch diverse Krankheitswellen nicht voll besetzt, so dass die Erstellung mehrerer Zahlenwerke parallel im vorgesehenen Zeitrahmen nicht möglich war. „Es musste letztlich eine Reihenfolge festgelegt werden, und wir sind die Gemeinde, wo es zeitlich am wenigsten drängt“, so Tonndorfs Bürgermeister Tony Röser (parteilos).

In dieser Woche kommt zunächst Hohenfelden an die Reihe: Am Donnerstag, 23. März, ab 19 Uhr liegen Bürgermeister Thomas Morche (parteilos) und seinen Rats-Mitstreitern Haushalts- und Stellenplan sowie der Finanzplan für die folgenden Jahre im Dorfsaal zur abschließenden Debatte und zum Beschluss vor. Die Einwohner sind zu dieser wichtigsten Gemeinderats-Sitzung des Jahres herzlich eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen darüber hinaus eine Änderung in der Kindergärten-Zweckvereinbarung mit der VG sowie ein Bebauungsplan zur Weiterentwicklung des Campingplatz-Areals.