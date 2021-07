Hohenfelden erinnert an Ulrike Drasdo

Hohenfelden. An die 2017 verstorbene Textilkünstlerin Ulrike Drasdo erinnert eine Sonderausstellung im Freilichtmuseum.

Mit einer Sonderausstellung würdigt das Thüringer Freilichtmuseum in Hohenfelden die im November 2017 verstorbene Textilkünstlerin Ulrike Drasdo. Anlass ist der 70. Geburtstag, den die „Weberin aus Berufung“, so der Titel der Sonderschau, in dieser Woche gefeiert hätte – nämlich am 9. Juli.

Die Ausstellung verstehe sich, so eine Mitteilung des Landratsamtes Apolda, als „Hommage an eine wichtige künstlerische Position der Thüringer Gegenwartskunst sowie des Kunsthandwerks“ und präsentiere sich an dem Ort, an dem Ulrike Drasdo „das Werden und Vergehen, das Wachsen und Verwandeln, das Leben und Sterben, erfahren hat“. Die gezeigten Werke sind Leihgaben von Kunstsammlern, ein Großteil davon war öffentlich noch nie zu sehen.

Gegliedert ist die Ausstellung in zwei Teile. Im Pfarrhaus gibt es kleinere Webarbeiten, Studien und „Kontextfotografien“. Für die großformatigen Wandbehänge dient die Tenne der Wüllerslebener Scheune auf dem Museumsgelände Am Eichenberg als Kulisse. Zu bewundern sind sie bis 26. September. Schirmherr der Schau ist Thüringens Ministerpräsident, unterstützt wird sie von der Staatskanzlei und von der Sparkassenstiftung.