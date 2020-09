Hohenfelden: Erster Mittelalter-Markt nach dem Lockdown

Hohenfelden. Veranstalter lässt am Wochenende maximal 1000 Besucher gleichzeitig mit drei Stunden Zeitbegrenzung auf das Gelände in Hohenfelden

Das Freibad-Gelände am Stausee Hohenfelden ist ab Freitag, 4. September, für drei Tage Schauplatz des ersten mittelalterlichen Marktes in Thüringen seit dem Corona-Lockdown. Veranstalter ist die Torgauer Agentur Sündenfrei, deren Chef Henri Bibow unter anderem auch das Autokino am Stausee organisierte. Die dreitägige Veranstaltung ist als Ersatz für das Wikinger-Spektakel gedacht, das zu Ostern wegen der Pandemie ausfiel.