Holzdiebe - 20 Verwarnungen - Kirche bestohlen - zwei verletzte Mopedfahrer

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Bauholz entwendet

Unter den gestiegenen Preisen für Bauholz muss ein 42-jähriger Tannrodaer jetzt doppelt leiden. Diebe überstiegen in der Nacht zu Sonntag den Zaun zu seinem Grundstück und entwendeten 40 Bretter. Wahrscheinlich waren der oder die Täter zum Abtransport des 3 Meter langen Bauholzes mit einem Fahrzeug am Tatort. Sollten Personen Beobachtungen im Bereich des Ziegeleiweges in Tannroda gemacht haben, werden sie gebeten, sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. (Tel. 03643/882-0 oder E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de)

20 Verwarnungen

Zwischen 14 und 17 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Apolda im Umfeld des Stausees Kromsdorf eine Verkehrskontrolle durch. Wiederholt war in letzter Zeit zu verzeichnen, dass dort u. a. Durchfahrtsbeschränkungen missachtet und Parkverstöße offenbar unbelehrbar begangen wurden. Es wurden 20 Verwarngelder ausgesprochen und eine Trunkenheitsfahrt festgestellt - ein 56jähriger wurde vor Ort mit 0,9 Promille erwischt. Weitere Kontrollen werden folgen!

Zwei Schlösser sind noch zu wenig

Mit zwei Schlössern sicherte am Samstagabend eine Frau ihr Fahrrad an einem Fahrradständer nahe der Weimarhalle. Am Sonntagmorgen musste die Weimarerin feststellen, dass das nicht genug war. Über die Nacht baute jemand ihr Vorderrad ab und entwendete dieses.

Auto durchwühlt

Den Waldspaziergang einer 46-jährigen Frau am Sonntagvormittag nutzten unbekannte Täter, um ihren Wagen aufzubrechen. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheibe des Minis auf einem Parkplatz zwischen Bad Berka und Troistedt ein und durchwühlten den gesamten Fahrzeuginnenraum. Mit der Tasche der Frau verließen der oder die Diebe den Tatort.

Kirche bestohlen

Am Sonntagabend teilte ein Mitarbeiter der Katholischen Pfarrei in der Stobraer Straße in Apolda einen Diebstahl mit. Unbekannte Täter hatten offenbar am selben Tag, zwischen 1.15 Uhr und 8 Uhr diverse Gegenstände vom Grundstück entwendet. Sie waren durch Heruntertreten eines Maschendrahtzaunes auf das Gelände gelangt. Am Ende fehlten zwei Kinder-Schaukeln, ein Akku-Schrauber, eine Motorsense und drei Abdeckplanen im Gesamtwert von ca. 320 Euro. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Moped-Unfall mit zwei Verletzten

Am 27. Juni, 14.35 Uhr ereignete sich in der Sulzaer Straße in Apolda ein Verkehrsunfall zwischen zwei 18 und 19 Jahre alten Mopedfahrern, welche gemeinsam unterwegs waren. Der spätere geschädigte 18-Jährige, der voraus fuhr, wollte an der Kreuzung Am Kalkteich nach links abbiegen, was der Unfallverursacher übersah und auffuhr. Beide Mopeds stürzten um. Der Unfallverursacher sowie seine Mitfahrerin verletzten sich leicht. An den beiden Simsons entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Unfallverursacher sein Moped bereits vom Tatort entfernt. Bei einer Durchsuchung der Garage konnte dieses gefunden werden und der Grund wurde schnell deutlich - am Moped fand sich ein gefälschtes Kennzeichen und die Bremsanlage war manipuliert und keineswegs bauartgerecht.

