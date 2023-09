Hommage an große weibliche Kunst in Weimar

Weimar. Film und Gespräch zu vergessenen Künstlerinnen im Bauhaus-Museum Weimar im Rahmen des Festivals „LETsDOK“.

Nach dem vielbesprochenen Ausstellungsprojekt „Vergessene Bauhaus-Frauen“ 2021 und 2022 im Bauhaus-Museum Weimar richtet die Klassik-Stiftung nun erneut den Fokus auf vergessene Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie widmet ihnen am Mittwoch, 13. September, einen Abend mit Film und Diskussion.

Selbst wenn Künstlerinnen zu Lebzeiten in Ausstellungen präsent seien und Erfolge feiern, treten sie als stilprägende Wegbereiterinnen kaum in Erscheinung. Die strukturelle Benachteiligung in der männlich geprägten Kunstgeschichtsschreibung habe zu einer kontinuierlichen Ausgrenzung, Abwertung und Unterschlagung von Künstlerinnen und ihrem Werk geführt.

Dies verlängere sich bis in die Gegenwart: Auf dem Kunstmarkt und in den Museen seien Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Wie kommt das? Und warum sind Künstlerinnen und ihre Werke in Vergessenheit geraten? Die MDR/ARTE-Dokumentation „Lost Women Art“ von Susanne Radelhof ergründet die Mechanismen des Vergessens und porträtiert inspirierende Künstlerinnen, die sich trotz aller Widerstände behaupten konnten. Eine filmische Hommage an große weibliche Kunst und eine Neuerzählung der europäischen Kunstgeschichte beginnt um 18 Uhr im Bauhaus-Museum.

Im Anschluss an den knapp einstündigen Film findet eine Gesprächsrunde über die Ungleichbehandlung statt. Es diskutieren die Kunstkritikerin Julia Voss, Annette Ludwig, Direktorin der Museen der Klassik-Stiftung, und Regisseurin Susanne Radelhof. Das Gespräch moderiert Yara Hoffmann. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den bundesweiten Aktionstagen für Dokumentarfilm „LETsDOK“ statt.