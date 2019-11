Hopfgartener befreien ihr Dorf vom Herbstlaub

Der letzte Arbeitseinsatz als eigenständige Gemeinde war ein Erfolg: Knapp 60 Freiwillige packten beim Herbstputz in Hopfgarten am Samstag mit an. Bürgermeister Roland Bodechtel griff zu diesem Anlass ins private Portemonnaie: Die 70 Bratwürste, den Kaffee und mehrere Kästen mit kalten Getränken zum geselligen Abschluss am Feuerwehrgerätehaus zahlte er allein. „Wichtig ist, dass wir auch in den nächsten Jahren nach Bildung der Landgemeinde Grammetal solche Aktionen weiter hinkriegen“, sagte er. „Allein schon diesen Berg an Laub, der jeden Herbst im Dorf anfällt, können die Gemeindearbeiter nicht bewältigen.“

Der Bürgermeister hatte vorab für den Einsatz einen stattlichen Technik-Park zusammentelefoniert: Der Reiterhof Fiala stellte Radlader und Traktor mit Anhänger, die Gemeinde Nohra lieh den Nachbarn ihren Laubsauger. „Der hat uns eine Menge Zeit gespart“, so Bodechtel. Private Traktoren, Hänger und einige Radlader kamen von den Familien Dittmar, Kalb, Schunke und Bamberg. Eine rund 15-köpfige Gruppe war auf dem Friedhof im Einsatz, befreite diesen vor allem von Laubmassen sowie einigen Ästen und mähte das noch übrige Gras. Rund um das Dorfzentrum an Gaststätte und Tanzplan ging es ebenfalls vor allem um Laub und Unrat. Der ergiebige Regen in der Nacht zuvor „erschwerte das Aufnehmen etwas, hatte aber auch eine gute Seite: Die ganze Biomasse hatte dadurch etwas weniger Volumen“, so Bodechtel. Weitere Trupps kümmerten sich um die Straße zum Rabenberg, die Areale an der Kirche und am Feuerwehrgerätehaus. Rund drei Stunden dauerte die Aktion, dann trafen sich gegen 12 Uhr alle Beteiligten zur wohlverdienten Belohnung am Rost. Die eingesammelten kompostierbaren Abfälle landeten wie in jedem Herbst auf der ehemaligen „Mistplatte“ des LPG-Offenstalls. Dort bleiben sie über den Winter liegen, ein Teil verrottet dabei bereits. Im Frühjahr holt sich der Reiterhof Fiala diesen Kompost, ackert ihn ein und düngt damit seine Anbauflächen.