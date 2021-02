Hotel Elephant Weimar feiert leise Jubiläum

Eigentlich sollte es ein Fest mit Kunst und Kulinarik werden, aber nun wird das Hotel Elephant seinen 325. Geburtstag am 17. Februar eher leise begehen müssen. Das Team um Direktor Stefan Schwind und Küchenchef Johannes Wallner blickt hoffnungsfroh in Richtung Frühling.

„Wir sehnen uns nach einem Wiedersehen mit unseren Gästen und Freunden und würden diesen besonderen Geburtstag am liebsten gebührend mit ihnen feiern. Leider müssen wir uns dafür aber noch gedulden“, sagt Stefan Schwind. Ein konkretes Wiedereröffnungsdatum gibt es seinen Angaben zufolge allerdings noch nicht, spätestens rund um die Eröffnung der großangelegten Bundesgartenschau in Erfurt im April wolle man aber wieder Gäste begrüßen. Das Hotel Elephant Weimar ist einer der Kooperationspartner der Buga in der Nachbarstadt.

„Wir hoffen sehr darauf, dann wieder mit der Terrassen-Saison zu beginnen und die Vorteile unseres Hauses auszuspielen. Diese haben uns bereits nach Ende des ersten Lockdowns viele begeisterte Gäste gebracht “, betont Stefan Schwind und nennt als Beispiele die luftig hohen Räume wie den Lichtsaal, die Marktterrasse, den Garten und den Park an der Ilm, der nur wenige Fußminuten entfernt ist.

Bis zur Wiedereröffnung habe man sich einiges einfallen lassen. So gibt es weiterhin an Freitagen und Wochenenden Mitnehm-Angebote von Küchenchef Johannes Wallner. Zudem arbeitet Kulturmanagerin Claudia Dell am Kulturprogramm für die Zeit nach dem Lockdown. Darüber hinaus entstand für das Jubiläum ein eigens kreiertes Geburtstagslogo, und einige Geburtstagsaktionen sollen über die kommenden Monate verteilt das besondere Jahr abrunden.

Für den Genuss zu Hause kredenzt das Hotel vom Geburtstag an über seinen Shop beispielsweise auch eine spezielle Riesling-Abfüllung des Weingutes Bickel-Stumpf in einer limitierten Edition von nur 400 Flaschen.

Zahlreiche Gratulanten werden am Mittwoch ihre Glückwünsche online, virtuell per Videobotschaften oder als Briefe überbringen. So sagt Arcona-Chef Alexander Winter in einer Videobotschaft etwas wehmütig: „Wir hätten so gerne eine große Geburtstagssause in Weimar gefeiert, aber der Lockdown fordert, dass wir uns alle weiter zurückhalten, damit die Fallzahlen sinken. Und so bleibt mir nur aus Rostock zu rufen: Herzlichen Glückwunsch, lieber Elephant.“

„Schluss mit virtuell und online", sagt der Hotelchef bei seinem Blick nach vorne: Voraussichtlich am 17. Juli steige eine echte Geburtstagsparty als Sommerfest mit kulinarischen und kulturellen Stationen. Läuft alles wie vom Hotel-Team erhofft, dann würden ab Mai wieder Kulturveranstaltungen — inklusive Geburtstagshighlights — im Weimarer Elephant stattfinden. Das Hotel gehört zu den geschichtsträchtigsten und renommiertesten in ganz Deutschland.