Weimar. Aus der neuen Media-Lounge des Jugendclub „K-Town“ in Kromsdorf aus wird die Live-Party des Teams Jugendarbeit Weimar gesendet.

House-Party live online

Eine „Live Youtube Socken- und Houseparty“ startet das Team Jugendarbeit Weimar (TJW) am Donnerstag, 28. Mai. Von 18 bis 21 Uhr legt DJ Lucas Rogge in der neuen Media-Lounge des Jugendclub „K-Town“ in Kromsdorf auf, von wo aus die Party übertragen wird. Ein Link führt direkt zum Live-Stream. Das Team Jugendarbeit erinnerte daran, dass die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben unbedingt beachtet werden muss, um beim ungewöhnlichen Event dabei zu sein.

www.youtube.com/watch?v= XiEVdibeI6Q