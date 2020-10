Hugo Wolfs „Italienisches Liederbuch“ bildet den Rahmen für einen szenischen Liederabend, den die Sopranistin Ylva Stenberg und der Schauspieler Max Landgrebe am Dienstag, 13. Oktober, in der Reihe „Lieblingslieder“ zusammen gestalten. Begleitet am Klavier von Stéphane Bölingen, kreisen die beiden ab 20 Uhr im Foyer des DNT Weimar um das Thema Liebe und loten die vielfältigen Gefühlslagen innerhalb von Beziehungen aus. Dabei setzen sie Lieder aus dem Zyklus von Hugo Wolf, die in kleinen ausdrucksstarken Monologen von Liebesleid und Liebeslust eines Paares, von Sehnsucht und Ablehnung erzählen, in inhaltliche Beziehung zu anderen Texten. Ylva Stenberg gehört seit der Spielzeit 2019/2020 zum Musiktheaterensemble des DNT Weimar, Max Landgrebe ist hier seit 2015 engagiert. Als Zerbinetta und Haushofmeister waren die beiden bereits gemeinsam in der Inszenierung von Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“ zu erleben.