Weimar. Der Tenor Jörn Eichler stellt am Dienstag im Foyer des DNT in der Reihe „Lieblingslieder“ eigene Vertonungen von Wilhelm-Busch-Versen vor.

Humorvoller Abend mit „Pfannkuchen und Salat“ im DNT

Mit dem musikalisch-literarischen Abend „Pfannkuchen und Salat“ stellt sich DNT-Ensemblemitglied Jörn Eichler am 7. Januar im Foyer in der Reihe „Lieblingslieder“ als Liedsänger und Komponist vor. Begleitet von Ulrich Roscher am Klavier, gibt der Tenor eigene Vertonungen von Wilhelm-Busch-Versen aus „Kritik des Herzens“ und „Lieder eines Lumpen“ zum Besten. Eichler unterstreicht den sarkastischen Humor des Dichters, der auf unnachahmliche Weise menschliche Eigenheiten aufs Korn nahm. In Verbindung mit Prosa von Busch, vorgetragen von Rudolf Krieger, darf sich das Publikum auf einen humorvollen Abend freuen.

Jörn Eichler ist seit der Spielzeit 2013/2014 am DNT. Zu seinen aktuellen Partien gehören der Freddy in „My Fair Lady“, das für sechs Vorstellungen in den Spielplan zurückkehrt, und der Spalanzani in „Hoffmanns Erzählungen“, den er am 6. Januar wieder singt.

Dienstag, 7. Januar, 19 Uhr, DNT; Karten: 18,20 Euro