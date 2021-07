Ein Tier wie dieses (Symbolfoto) hat am Freitag einen Polizeieinsatz verursacht.

Hund bringt in Weimar Pizzaboten zu Fall

Weimar. Ein 16-jähriger Pizzabote ist in Weimar beim Zusammenstoß mit einem Hund verletzt worden. Warum jetzt gegen den Halter ermittelt wird.

Ein Hund hat am Samstag gegen 19 Uhr in Weimar einen Unfall verursacht, bei dem ein Pizzabote verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Steubenstraße.

Der Hund lief dem 16-jährigen Pizzabote ins Fahrrad und brachte ihn zu Fall. Der Hund war vorher aus der Wohnung des Halters entkommen und lief auf die Straße.

Beim Sturz verletzte sich der 16-Jährige leicht und beschädigte einen geparkten Pkw. Der Hund blieb unverletzt, jedoch wird nun gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

