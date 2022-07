Hund mit Steinen beworfen - Mitarbeiter flüchten in Pflegeheim: Handgreiflicher Randalierer in Apolda

Apolda. Ein 45-Jähriger hat in Apolda mit seinem Verhalten für einen Polizeieinsatz gesorgt und Passanten verschreckt. Dabei bewarf er u.a. einen Hund mit Steinen und drohte Fußgängern Gewalt an.

Am Montag hatte ein polizeibekannter 45-Jähriger für Unruhe in Apolda gesorgt. Zunächst hatte er Steine nach einem Hund geworfen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Anschließend beleidigte er in der Planstraße mehrere Personen. So mussten die Mitarbeiter eines Pflegeheims in das Gebäude flüchten. Danach drohte der Mann, die Fensterscheibe mit einem Blumenkübel einzuwerfen. Glücklicherweise setzte er dies nicht in die Tat um. Anschließend lief er auf die Straße, wo er auf einen vorbeifahrenden Transporter einschlug. Der Fahrer musste daraufhin bremsen.

Im Anschluss lief der Täter in Richtung Schötener Grund. Hier warf er ein Verkehrszeichen in einen Bach. Er schlug auch einen Passanten unvermittelt ins Gesicht. Kurz vor seiner Wohnanschrift konnte der 45-Jährige dann festgenommen werden. Er wurde in die Polizeiinspektion Apolda gebracht.

Auf dem Revier wurde der Mann aggressiv. Er versuchte auch, mehrere kleine Gegenstände, die er bei sich trug, herunterzuschlucken. Schließlich brachte ihn der Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt, darunter auch eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizei bittet darum, dass sich der Fahrer des Transporters, der eine Gefahrenbremsung einleiten musste, bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 meldet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.