Weimar. Weil Hundebesitzer ihren Vierbeiner im Auto zurückgelassen hatten, mussten am Dienstag in Weimar Feuerwehr und Polizei anrücken.

Nach Angaben der Polizei hatten Passanten einen stark hechelnden Hund in einem Auto bemerkt, dass auf einem Parkplatz am Hauptfriedhof in Weimar abgestellt war, von den Besitzern keine Spur.



Die Feuerwehrmänner konnten das Auto öffnen und der Hund (ein Labrador) ins Freie gelangen. Das Tier machte nach Angaben der Polizei einen erschöpften Eindruck, war aber ansonsten wohlauf.

Die Besitzer erschienen kurze Zeit später an ihrem Auto.