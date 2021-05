Hundert Euro sind in Weimar und im Kreis garantiert

Weimar. Bewerbungsfrist für die Sterne des Sports läuft in Weimar und im Weimarer Land noch bis 30. Juni

Im Vorjahr gewann der Verein Tao Te Weimarer Land aus Kranichfeld. Im Jahr davor war es der 1. Badmintonverein Weimar und noch ein Jahr zurück die Weimarer Löwen. Wie sie, soll auch 2021 ein Sportverein aus Weimar oder dem Weimarer Land mit dem „Oscar des Breitensports“ ausgezeichnet werden.

Seit dem 1. April 2021 und noch bis 30. Juni läuft die Bewerbung deutschlandweit. Dabei geht es nicht zuerst um Rekorde und sportliche Spitzenleistungen, sondern um jenes Engagement, das selten in Ranglisten auftaucht.

Seit über einem Jahr können Vereine ihren sportlichen Aktivitäten nicht oder nur sehr eingeschränkt nachgehen. Viele versuchen trotzdem, das Vereinsleben so gut es geht in Bewegung zu halten. So dürften all jene gute Chancen haben, die Grenzen überwinden, Mut machen und sich kreativ der Zeit anpassen.

Die VR Bank Weimar als Auslober auf Stadt- und Kreisebene hat jetzt daran erinnert, dass es für den Stern des Sports gleichwertig ist, ob der Verein Bewegungskurse für Kleinkinder, Gesundheitssport für Ältere oder ein neues Programm anbietet. Preiswürdig ist auch, wer etwa dafür sorgt, dass Kinder nach der Schule nicht nur vor Fernseher, Laptop oder Handy sitzen.

Wertschätzung für aktive Vereine

„Sie organisieren sich neu, haben ihr Trainingskonzept umgestellt? Sie bauen ihr Vereinshaus oder die Trainingsanlage um? Sie unterstützen den Nachwuchs oder junge Familien? – Dieses Engagement möchten wir belohnen“, betont Martin Wagner, der Vorstandsvorsitzende der VR Bank. „Mit den Sternen des Sports rücken wir das vermeintlich Selbstverständliche in das Licht der Öffentlichkeit.“Alle Vereine haben mit ihren Engagements und Ideen die gleichen Chancen, bei den „Sternen des Sports“ zu den Gewinnern zu gehören. Entscheidend sei nicht die Größe des Vereins, sondern die Qualität des Engagements, so Wagner.

Die Gewinner ermittelt eine Jury, an der Kreis- und Stadtsportbund und Medienvertreter beteiligt sind. Wer einen bronzenen Stern erhält, kann sich zudem auf attraktive Geldpreise freuen. Als zusätzlichen Beitrag in Zeiten von Corona werden nicht nur die drei Erstplatzierten mit Geldpreisen prämiert, sondern jeder teilnehmende Verein erhält eine Spende in Höhe von 100 Euro.

Der Erstplatzierte bewirbt sich um die „Sterne des Sports“ in Silber auf Landesebene. Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbs ist der „Stern des Sports“ in Gold. Vorjahressieger Tao Te Weimarer Land e.V. hatte mit seinen Projekt „Tao Te goes online – Sportverein der Zukunft“ den 2. Platz auf Landesebene errungen.