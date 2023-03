Hunderte Hooligans von FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena sperren Straße für Massenschlägerei

Hunderte Hooligans des FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena haben sich vor dem Derby zu einer wilden Prügelei in Bad Berka verabredet.

In der Nacht vor dem Derby haben sich Hunderte Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena im Weimarer Land zu einer wilden Prügelei getroffen. Die Polizei war im Großeinsatz.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Bad Berka im Kreis Weimarer Land zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Kurz nach Mitternacht hatten sich zwei Personengruppen, bestehend aus rund 250 bis 300 Personen, am Bahnhof Bad Berka versammelt.

Bei den Gruppierungen handelt es sich laut Polizei um Fußballfans des FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl-Zeiss-Jena. Am heutigen Samstag findet um 16 Uhr das Derby der beiden Vereine in Jena statt – ein Hochrisikospiel.

Hooligans sperrten Straße für ihre Kampf

Augenzeugen berichten, dass die ganze Aktion nur wenige Minuten dauerte. Aus Richtung Tannroda und Richtung Blankenhain kamen zahlreiche Autos angefahren, jeweils mit vier bis fünf Personen besetzt, sperrten die Straße und stiegen aus.

Beide Fanlager waren farblich voneinander getrennt, offenbar um sich bei der Rauferei auseinanderhalten zu können. So trugen die Erfurter Fans weiße und die Jena-Fans schwarze Kleidung. Nach einer wilden Prügelei löste sich die Lage blitzschnell wieder auf. Nach den Rufen vor Ort ging es offenbar darum, die Gebiete der beiden Fanlager neu aufzuteilen.

Erste Schätzungen sprachen von 100 Verletzten

Die alarmierten Kräfte der Polizei aus allen angrenzenden Kreisen suchten vor Ort und im Umkreis nach beteiligten Personen. Auf der B85 in Bad Berka konnten die Beamten auch eine verlasse Mercedes-Benz A-Klasse mitten auf der Straße feststellen. Beamte der Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber suchten den Bereich nach den Personen ab.

Am Kreisverkehr Gutendorf fiel der Polizei ein weißer Kleinbus auf. In diesem befanden sich mehrere Personen, die vermutlich an der Aktion beteiligt waren. Von allen wurden die Personalien aufgenommen. Auf der Seitenscheibe des Kleinbus stand der Spruch "Mit Assis muss man reden", daneben das Symbol eines Schlagrings.

Weitere Kontrollen nahm die Polizei an allen umliegenden Zu- und Abfahrtsstraßen vor.

Aufgrund der ersten Lagemeldung und der Info über vermutlich mehr als 100 verletzte Personen wurden die Feuerwehr Bad Berka und sämtliche Rettungsdienste des Umkreises alarmiert. Nachdem jedoch keine verletzten Personen festgestellt werden konnten, wurden die Kräfte aus den Maßnahmen entlassen.

