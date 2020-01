Hundertjährige blickt optimistisch nach vorn

Das an Ereignissen nicht unbedingt arme Leben der Volkshochschule (VHS) Weimar wurde im Jubiläumsjahr 2019 nochmals um einige Höhepunkte bereichert. Nachdem die Volkshochschulen in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 Verfassungsrang erhielten, wurde im März desselben Jahres die Volkshochschule Weimar gegründet. Ein halbes Jahr nach dem ersten Treffen nahm die Volkshochschule am 1. Oktober 1919 ihre Arbeit auf. Der Termin war so gewählt, dass die über den Sommer stark beruflich gebundene Arbeiterschaft die Angebote von Anbeginn wahrnehmen konnte.

Räumlich betrachtet begann die Arbeit der VHS am Herderplatz 14 – im 1712 gegründeten Wilhelm-Ernst-Gymnasium, das aktuell die Stadtverwaltung nutzt. Im Gebäude war seinerzeit die Baugewerkenschule untergebracht, die der VHS „Unterschlupf“ gewährte.

Passend zum 100-jährigen Jubiläum legte die VHS Weimar im Herbst eine umfangreiche Chronik ihrer Geschichte als Buch vor. Darin würdigt Bürgermeister Ralf Kirsten die Einrichtung mit den Worten: „Die Arbeit der Volkshochschule ist für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig und wertvoll. Einen besseren Ort für lebenslanges Lernen kann ich mit nicht vorstellen.“ Als Sprecherin der Dozierenden erinnerte Ingrid Bauhaus an „bewegte Zeiten in der Nachwendezeit, als das Volkshochschulwesen neu gestaltet wurde“ und fügte hinzu: „Viel ist passiert in dieser langen Zeit, die VHS hat sich gerade in den letzten Jahren zu einer modernen und zeitgemäßen Erwachsenenbildungseinrichtung entwickeln können.“

Auch der Deutsche Volkshochschul-Verband erinnerte sich seiner Wurzeln und beging das Jubiläumsjahr mit seiner Mitgliederversammlung und einer großen Festveranstaltung in Weimar. Erstmals gefeiert wurde 2019 zum Jubiläum die „Lange Nacht der Volkshochschulen“ und rief auch in Weimar reges Interesse hervor.

Mit der „Weimarer Erklärung für Demokratische Bildungsarbeit“ setzte die Volkshochschule im Oktober gemeinsam mit weiteren Weimarer Bildungs- und Kulturträgern ein deutliches Zeichen zur Vielfalt der demokratischen Bildungsarbeit.

Abseits der vielen Feiern ist das erneute Qualitätszertifikat für die VHS ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Hier zeige sich, dass die Volkshochschule für die Herausforderungen der Zukunft wie Digitalisierung, Inklusion oder Integration, aber auch bei Themen wie Menschenrechte, Demokratiebildung oder Rechtsstaatlichkeit gut aufgestellt sei.

Onlinekurse gehören heute ebenso zum Alltag der nunmehr bald 101-jährigen VHS wie Fragen zum Klimaschutz. Und ihr steht bereits das nächste Jubiläum ins Haus: Mit den anderen Einrichtungen im Freistaat kann sie am 14. März auf das 30-jährige Jubiläum des Thüringer Volkshochschulverbandes zurückblicken. Nach dessen Gründung holte sie sich Anregungen für die Arbeit in Trier und Fulda ein und schloss sich mit der Kreisvolkshochschule Weimar-Land zusammen. Der dazu von Stadt und Kreis gegründete Zweckverband existierte bis 1995 und endete durch die Neugliederung der Kreise in Thüringen. Die VHS Weimar erhielt den Status eines kommunalen Eigenbetriebes.

Ein wenig Sorgen bereitet ihr aufgrund der Vielzahl der Kurse allerdings die Quantität an Dozierenden. Daher wolle sich die Vhs in diesem Jahr der bundesweiten Kampagne zur Kursleitergewinnung anschließen. Doch bereits jetzt können sich an einer Dozententätigkeit Interessierte gerne bei der Einrichtung am Weimarer Graben melden.

