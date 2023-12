Weimar Das große Treffen der Weimarer Kinder, die auswärts leben, steigt am 23. Dezember im Mon Ami

„In der festlichen Atmosphäre des Jugend- und Kulturzentrums Mon Ami in Weimar erwacht am 23. Dezember die Stadt zum Leben, wenn die Veranstaltung ,I Love WE‘ Kinder aus nah und fern zusammenbringt“, schreiben die Organisatoren des großen Wiedersehens zum Fest, das seit Jahren in Weimar eine leider durch Corona unterbrochene Tradition hat. Gedacht sei es als „Hommage an alle Kinder der Stadt, die das Jahr über verstreut waren und pünktlich zu Weihnachten in die Arme ihrer Freunde und Familie zurückkehren“.

Am Abend vor Weihnachten können sich die Besucher im Mon Ami ab 21 Uhr auf zwei Floors freuen, wo der Soundtrack der vergangenen drei Jahrzehnte läuft. Auf dem ersten Floor werden mit den besten Hits der 90er- und den 2000er-Jahren Erinnerungen geweckt. Auf dem zweiten Floor gibt es angesagten Hip-Hop.

Auch dieses Mal trägt jeder Gast wieder automatisch mit seinem Eintritt und der darin enthaltenen Spende dazu bei, ein Förderprojekt aus Weimar zu unterstützen, erinnerte der Initiatoren Michael Mendel vom Uhrenwerk Weimar. Karten im Vorverkauf sind zum Preis von 8 Euro in der Medien-Station Weimar (Friedensstraße 38) erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets am 23. Dezember dann 10 Euro.