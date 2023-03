„I love WE“ zurück in Weimar – nach über drei Jahren Pause

Weimar. Party im Mon Ami soll am 9. April die 22. Nacht der Erinnerungen und des Erinnerns werden. Für Heimkehrer und Daheimgebliebene.

Vor fast 15 Jahren traten ihre Begründer mit dem Anspruch an: Die „I love WE“-Party soll keine Eintagsfliege bleiben. Diesem Anspruch wurden sie mehr als zehn Jahre gerecht.

Trotzdem hat die „Nacht der Weimarer Kinder“ eine lange Durststrecke hinter sich. Es war die Nacht vor Heiligabend 2019, als sich letztmals die Türen des Mon Ami zu „I love WE“ öffneten. Dann kam Corona, und schon die Oster-Edition 2020 musste ausfallen – wie seither alle festen Party-Termine vor Weihnachten und zum Osterfest.

In diesem Jahr hat das ein Ende. Am 9. April (Ostersonntag) erwartet „I love WE“ zum 22. Mal alle Heimkehrer und Daheimgebliebenen zum großen Wiedersehen. Die Party will Weimarern mit all jenen einen festen Treffpunkt bieten, die es wegen des Studiums oder des Berufs, wegen der Liebe oder anderer Gründe in die Welt verschlug.

Das „I Love WE“-Logo steht seit fast 15 Jahren für die Nacht der Weimarer Kinder. Foto: I love WE

Versprochen wird eine Nacht der Erinnerungen und des Erinnerns, der Geschichten von Weimarern aus aller Welt, zum Auffrischen alter Freundschaften und zum Knüpfen neuer. Sie beginnt 21 Uhr.

Für den Rhythmus der Nacht sorgen DJ Dragon & DJ Gekstar. Sie stehen für 1990er- bis 2000er-Mix, RnB und Hip Hop Musik – der Takt von „I love WE“.