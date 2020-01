Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes zeigt das Stadtmuseum eine Ausstellung mit Fotografien von Tony Vaccaro. Im Bild: „The Kiss of Liberation“, aufgenommen 1944 in St. Briac, Frankreich.

„Ich muss … den Menschen ihr eigenes Spiegelbild zeigen“

Mit 4860 Besuchern ist die Sonderausstellung „Mathilde von Freytag-Loringhoven (1860–1941). Malerin – Tierpsychologin – Kritikerin des Bauhauses“ Im Stadtmuseum Weimar erfolgreich zu Ende gegangen. Jetzt freuen sich das Stadtmuseum und sein Freundeskreis auf ein abwechslungsreiches Ausstellungsjahr 2020. Historische Themen sind dabei wegbestimmend.

So eröffnet das Stadtmuseum die Reihe der Sonderausstellungen am Freitag, 24. Januar, 17 Uhr, mit einer von Christian Faludi kuratierten Exposition zur „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen“. Zur Erinnerung: Am 13. März 1920 versuchten rechtsradikale Kräfte um General Walther von Lüttwitz, die junge Weimarer Republik zu stürzen und unter Wolfgang Kapp eine antidemokratische Regierung zu errichten. Die multimediale Wanderausstellung spiegelt die mit Spannung geladene Periode im März 1920. Darüber hinaus nimmt sie die Rezeption des Kapp-Lüttwitz-Putsches in der Weimarer Republik, dem „Dritten Reich“ und der DDR in den Fokus. Die Ausstellung ist bis zum 22. März zu besichtigen.

Im Anschluss zeigt das Stadtmuseum im Bertuchhaus anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung Thüringens vom Nationalsozialismus die Fotoausstellung „Entering Germany – Bilder aus dem Alltag eines US-Soldaten während des Zweiten Weltkrieges“ mit Werken von Tony Vaccaro, New York. Der Veteran der US-Armee und berühmte Fotograf, Jahrgang 1922, dokumentierte den Vormarsch seiner Division von Frankreich nach Deutschland mit einer privaten Kamera. Seine einzigartige Bilderserie spiegelt auf eindrucksvolle Weise die schreckliche Realität des Krieges wider. Zu sehen sind seine berührenden Fotografien vom 4. April bis 19. Juli.

Ein Jahr nach dem Bauhausjubiläum widmet das Stadtmuseum vom 21. November bis 10. Januar zwei Künstlern eine Schau, deren Werke ohne die Einflüsse des Bauhauses kaum möglich geworden wären: Benedikt Solga und Peter Broda. Der Bildhauer Benedikt Solga, geboren 1961 in Wiesbaden und seit 2001 in Schleusingen ansässig und tätig, erhielt seine Ausbildung an der Mainzer „Johannes-Gutenberg-Universität“, deren Fachbereich Bildende Kunst aus der Mainzer Kunstgewerbeschule hervorgegangen ist, die nach dem Prinzip der „Bauhauslehre“ aufgebaut ist. Kunst verschmolz mit Handwerk, Handwerk mit Kunst. „Weimar schwang immer mit“, so sagt er heute selbst. Er stellt seine Figuren und Plastiken unter den Titel „Übergang“.

Peter Broda, geboren 1938 in Breslau, absolvierte eine Lehre als Maschinenschlosser in Weimar, studierte Maschinenbau in Leipzig und wurde nach weiteren Studien Patentingenieur mit einem Schwerpunkt im Gebiet der Formgestaltung. Aufgrund dieser Tätigkeit kam er in engen Kontakt zu Professor Horst Michel, dem seinerzeit wichtigsten Weimarer Gestalter. Horst Michel erkannte Peter Brodas Begabung und regte ihn an, Holzobjekte zu gestalten, die mit großem Erfolg in Weimar, Berlin, Prag und Budapest ausgestellt wurden und die nun erstmals wieder zu sehen sind.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Landes Thüringen zeigt das Stadtmuseum in der Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ am Goetheplatz eine Ausstellung der Alfred-Ahner-Stiftung. Überschrieben mit „Ich muss … den Menschen ihr eigenes Spiegelbild zeigen“. wird Alfred Ahner als Chronist des Landes Thüringen von 1920 bis 1952 präsentiert. Alfred Ahner (1890-1973) überlieferte als genauer Beobachter seiner Umwelt eine einzigartige und umfangreiche politische Bilderchronik. Er dokumentierte als Künstler prägnant die Umbrüche der 1920er Jahre in Weimar, der damaligen Hauptstadt des Freistaates Thüringen. Kuratiert wird die Schau von Gabriele Oswald.