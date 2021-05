Ideenlabor Weimar als Inkubator und Raumöffner

Weimar. Erste Einblicke ins Ideenlabor bietet ein Live-Streaming-Event zum Europatag am 9. Mai.

Ein reiches Spektrum an ökologischen, wissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Themen bietet das Programm der Digitalkonferenz zum #NewEuropeanBauhaus, zu der die Klassik-Stiftung Weimar mit der Bauhaus-Uni und dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft einlädt.

Das Ideenlabor startet am Sonntag, 9. Mai, 10 bis 17.45 Uhr, mit einem Live-Streaming zum Europatag: Der Architekt Van Bo Le-Mentzel zeigt in der Zukunftswerkstatt, wie man wenig Raum smart nutzt und führt das am Streaming-Studio im Bauhaus-Museum vor. Material-Experte Felix Heisel und Architekt Dirk Hebel schalten sich live zum Gespräch über Urban Mining, die Wiederverwertung städtischer Rohstoffe. Weitere Impulse bringen der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber und der Soziologe Armin Nassehi ein. Zum Abschluss gibt es ein Gespräch über „Das Ideenlabor als Inkubator, Raum-Öffner und Brückenbauer“.

Am 13. und 14. Mai folgen Werkstatt-Tage als virtuelle Multi-Format-Konferenz.

www.ideenlabor-weimar.de