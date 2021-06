Illegale Durchfahrt kontrolliert - Klingeln, Tor und Zaun beschmiert

Weimar / Ulrichshalben Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Illegale Durchfahrt kontrolliert

Im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 19 Uhr kontrollierte die Polizei am Montag stichprobenartig den Verkehr auf dem Radweg zwischen Ulrichshalben und Denstedt. Diesen nutzen neuerdings Pkw-Fahrer, um den gesperrten Bereich in Ulrichshalben auf kurzem Wege zu umfahren. Fünf Verwarngelder wurden ausgesprochen. Weitere Kontrollen sind geplant.

In der Ernst-Kohl-Straße in Weimar verschafften sich Unberechtigte Am Montag Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Von zwei da abgestellten Fahrrädern bauten der oder die Diebe jeweils ein Rad ab. Bevor sie mit der Beute verschwanden, versahen der oder die Täter die Räder aber noch mit neuen alten Rädern. Ob sie die extra zum Tausch mitgebracht hatten oder die nun überflüssig waren, ist nicht bekannt.

Klingelschilder, Tor und Zaunfelder beschmiert

In der Nacht von Freitag zum Samstag beschmierte ein unbekannter Täter den Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Schneider-Straße in Weimar. Mit einem Edding wurden die Klingelschilder, das Tor und zwei Zaunfelder beschmiert. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

