Illegale Markierungen auf Weimarer Straßen

Auf verschiedenen Straßen in Weimar wie hier auf der Bad Hersfelder Straße haben Unbekannte illegale Radweg-Kennzeichnungen vorgenommen.

Illegale Radweg-Markierungen auf Weimarer Straßen treiben derzeit einerseits Kraftfahrer, andererseits aber auch die Stadtverwaltung um. Und sie sollen nicht folgenlos hingenommen werden, betonte das Rathaus auf Anfrage unserer Zeitung. Mitarbeiter der Verwaltung entdeckten die gelben Piktogramme zuerst am Dienstag dieser Woche in vielen Bereichen der erweiterten Innenstadt. Zeitgleich gingen auch die ersten Hinweise von Bürgern ein, die sich über die Zeichen wunderten. Vor allem direkte Anwohner merkten allerdings sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Denn die Markierungen waren plötzlich über Nacht da und konnten so unmöglich offizieller Natur sein.