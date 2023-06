Weimar. Die Mitglieder der Maria-Pawlowna-Gesellschaft wollen am Donnerstag an ihrem Ziel in Leipzig ankommen.

Die illustre Reisegruppe der Weimarer Maria-Pawlowna-Gesellschaft am Dienstag bei ihrer Ankunft in Naumburg. Auch in der Domstadt wurde eine Informationstafel zur „Erlebnisroute Maria Pawlowna“ eingeweiht. Die Gruppe um die Vorsitzende Irina Tschistowskaja will am Donnerstag um 17 Uhr mit ihrer Postkutsche und zwei Landauern das Ziel im Stadtzentrum von Leipzig erreichen.