Am Nachmittag lag der Ilmpegel in Mellingen noch bei 1,60 Meter.

Ilm-Pegel bleibt unter Meldestufe

Anhaltender Regen und hier und da Schmelzwasser im Oberlauf ließen die zuletzt oftmals so gemächlich dahin rinnende Ilm zum kraftvollen Fluss anschwellen. Im Südkreis schwappte sie sogar auf angrenzende Wiesen. Am Pegel Mellingen war der Wasserstand seit Mittwochmittag spürbar gestiegen. – von knapp einem Meter auf über 1,60 Meter, die den Donnerstag über anhielten. Die Grenze des Hochwasser-Meldebeginns, die hier bei 1,75 Meter liegt, wurde aber nicht erreicht. Am Freitag soll der Wasserstand der Ilm wieder deutlich sinken.