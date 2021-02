Hoher Wasserstand an der Ilmbrücke in Tiefurt.

Seit Tagen führt die Ilm wie hier bei Tiefurt einen hohen Wasserstand. Am Donnerstagabend steuerte der Pegel bei Mellingen dem sogenannten Meldebeginn von Hochwasserlagen entgegen. Von diesem Zeitpunkt an soll der Wasserstand regelmäßig kontrolliert werden. Die Hochwasser-Nachrichtenzentrale des Freistaates prognostizierte für Freitag allerdings sinkende Wasserstände an der Ilm.