Ilmradweg bekommt seine kurze Umleitung

Die Erschließung auf dem ehemaligen Schlachthofareal führt auch zur Verschmutzung der Rosenthalstraße, was sie für Radfahrer unzumutbar macht.

Eine neue Bewertung der Ilmradweg-Umleitung fordern die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und Weimarwerk Bürgerbündnis + FDP + Piraten. Sie sehen ein: Die aktuellen Umfahrungen sind im Alltag für Radler nicht sicher nutzbar. Die Baustelle an der Rosenthalstraße führt zu massiven Einschränkungen in der Befahrbarkeit. In der Tiefurter Allee werde die ausgewiesene Geschwindigkeit selten eingehalten. Zudem sei der Bauablauf des Rückhaltebeckens stark eingeschränkt. Schon jetzt stehe fest, dass sich die Bauzeit verlängern werde. Die touristische Herabstufung des Weges wäre unabwendbar.