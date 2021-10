Ilmradweg für drei Tage in Weimar über Schotter

Der Behelfsradweg an der Hundewiese wird in dieser Woche für drei Tage gesperrt.

Weimar. Schotterweg als Ersatz für den Rad- und Fußgängerverkehr.

Der provisorische Ilmradweg entlang der Baustelle des Regenrückhaltebeckens an der Hundewiese wird im Zeitraum vom 13. bis zum 15. Oktober gesperrt. Die Vollsperrung sei notwendig, weil an den Turmdrehkran auf der Baustelle am 14. Oktober ein Ausleger angebaut werden müsse, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Für die Zeit der Sperrung werde direkt neben dem Radweg ein Schotterweg zur Nutzung durch den Rad- und Fußgängerverkehr eingerichtet.