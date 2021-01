Im Freibad geht es besonders rasant ins Netz

Freies WLAN für die Innenstadt, den Kurpark und das Freibad: Mit einem symbolischen Knopfdruck weihte der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn am Donnerstag die Technik ein, die ab sofort den Internet-Zugriff in der Kurstadt unkomplizierter macht. Von den knapp 58.000 Euro, die das Projekt kostete, musste die Stadt nur zehn Prozent zahlen – der Rest kam über die Breitbandausbaurichtlinie als Förderung vom Freistaat.



Die Teag-Tochter Thüringer Netkom hat den Auftrag umgesetzt. „Mit wetterfester Technik“, versicherte zum offiziellen Starttermin deren Vertriebsmann Sven Wiedenhöft. Am Zeughausplatz musste die Netkom rund 200 Meter Glasfaser-Kabel verlegen lassen, überwiegend per Bohrtechnik. Am Freibad waren es sogar 300 Meter, hier mussten die Arbeiter Gräben ausschachten.



Am Zeughausplatz ist die WLAN-Technik an eine Straßenlaterne montiert und deckt zusammen mit dem Hotspot, den die Stadt schon vor einiger Zeit im Gebäude für die Saal-Nutzer einbauen ließ, einen großen Bereich bis zum Bahn-Haltepunkt und dem Hospiz ab. Zweiter Innenstadt-Standort ist ein Zugang auf dem Marktplatz. Gleich drei sind es an der Tourist-Information: einer vor dem Haus, einer drinnen, der dritte an der Musikmuschel. „Damit sollte der Park weitgehend abgedeckt sein“, so Jahn. An diesen Standorten liegen jeweils 100 MBit pro Sekunde an, 500 Benutzer gleichzeitig können hier eingeloggt sein. Das Freibad bekam noch schnellere Technik: zwei Punkte (am Eingang und an der Liegewiese) mit 250 MBit und der Kapazität für insgesamt 1500 Nutzer gleichzeitig.



Wer sich einloggen will, sucht in der WLAN-Liste „Free Wifi Bad Berka“, kommt zunächst auf eine Startseite und muss dort unter den Nutzungsbedingungen auf „Akzeptieren“ klicken. Wenn die Zweckbindungsfrist der Fördermittel abgelaufen ist, kann die Stadt diese Seite als Werbefläche für regionale Firmen vermarkten und so die laufenden Kosten für Leitungsgebühren und Wartungen (60 bis 70 Euro monatlich für jeden der vier Standorte) decken. Auch eine Erweiterung ist technisch problemlos möglich, sowohl was die Kapazität als auch weitere Hotspots angeht.