Im Weimarer Land Rückgang der Quarantäne-Fälle

Von den 107 Schnelltests, die zuletzt in Weimar in den städtischen Testzentren durchgeführte worden sind, fiel – wie dieser hier – kein einziger positiv aus.

Weimar. Für 14 Reiserückkehrer endete am Montag die Maßnahme. Keine Neuinfektionen in Weimar und im Kreis bekannt geworden.

Nach dem starken Anstieg der Quarantänefälle im Weimarer Land am Wochenende ist die Zahl der Betroffenen am Montag wieder zurückgegangen. Laut Landratsamt endete die Maßnahme bei 14 Reiserückkehrern. In häuslicher Isolation befinden sich noch 31 Landkreisbewohner, darunter eine Kontaktperson.

Die Zahl der aktuell Infizierten blieb in der Region stabil: zwei im Weimarer Land und fünf in Weimar. Das RKI errechnete mit 2,4 für den Kreis und 6,13 eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz.