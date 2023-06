Im Zeichen der Dreizehn: 420 Kilometer für die Weimarer Tafel

Der Weimarer Manfred Roth und Rita Emmel an den Bremer Stadtmusikanten in Riga. Ein Geschenk der Partnerstadt Bremen.

Riga. Unglückszahl kann die Spenden für die Weimarer Tafel nicht verhindern. Andere Pleiten blieben auf der BSC jedoch nicht aus

Die Zahl 13 vor der Etappe von Raudsilla nach Riga verhieß nichts Gutes für Team Hänsel & Gretel auf der Baltic Sea Circle 2023. Doch der Unterstützung für die Weimarer Tafel konnte die vermeintliche Unglückszahl nichts anhaben.

420 Euro kamen für 420 Kilometer zusammen! Christian Jaeckel und Manuel Niedobetzki sicherten 300 Euro von der Volvo Popp GmbH, Erfurt und Nohra, zu. Glenn Dieling spendet 100 Euro und Torsten Habermann 20 Euro. „Vielen Dank für diese Unterstützung“, schrieb Manfred Roth nach einer nicht einfachen Etappe.

Das galt schon für die Camping-Nacht davor, für die keine laute Musik nach 23 Uhr versprochen war. Doch die letzten Partymacher gaben erst 4.30 Uhr Ruhe, Organisator „Maschine“ mittendrin. Manfred Roth und Schwester Rita machten kein Auge zu und sind halb sechs aufgestanden. Sechs Uhr ging es in Richtung Rummu. Was sie zunächst fanden, war ein namensgleicher Ort, 40 Kilometer entfernt vom gesuchten. – Ein ehemaliges Arbeitslager und Gefängnis, das jetzt ein sehr beliebter Strand ist.

Frühstück an der Tankstelle: Ein Schoko-Nuss-Riegel und Kaffee. Am richtigen Rummu waren sie zehn vor neun. Und trafen auf moderne Finnen: QR-Code am Stahlgatter, scannen, buchen, bezahlen und anrufen, dann würde geöffnet.

Ein Schüler-Betreuer hilft in Rummu beim Eintritt schon vor der offiziellen Öffnungszeit. Foto: Cornelia Roth

Ans Telefon ging aber keiner. Eine Schulklasse und ein Betreuer kamen zu einem Arbeitseinsatz und erklärten vor dem Tor: Öffnung erst um zehn, was nirgends stand. Der Betreuer setzte sich telefonisch für das BSC-Team ein. Viertel nach neun öffnete sich das Tor. Manfred bekommt sein erfrischendes Bad. Challenge erfüllt.

Erfrischendes Bad im ehemaligen Arbeitslager. Manfred Roth hat damit die Challenge erfüllt. Foto: Cornelia Roth

Der verbleibende Weg nach Riga war anstrengend. Waldlandschaft, immer gleich, bei 28 Grad ohne Klimaanlage. Zu allem Überfluss gibt’s Stau hinter der Grenze nach Lettland. Eine Brücke ist kaputt. Das nervte nach einer schlaflosen Nacht.

Manfred und Rita trösteten sich mit der Aussicht auf eine komplette Wohnung nahe der Altstadt. Doch auch dort ging erst nach zehn Versuchen jemand ans Telefon, gab es den im Netz versprochenen freien Parkplatz nicht. Nur die Wohnung entschädigt und die folgende Entdeckungsreise durch die Hauptstadt Lettlands.

So sind die Bremer Stadtmusikanten vor der Petrikirche ein Geschenk der Partnerstadt Bremen. „Märchen sind halt unsere Kernkompetenz“, schreibt Manfred. Freitag sollte es früh losgehen. Das Ziel war Polen. Doch im Park vor der Wohnung spielte kurz vor Mitternacht noch eine Liveband. Da schlug die 13 eben doch noch zu.