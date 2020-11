Es ist nicht nur eine Frage des Blickwinkels. Aus Sicht der Stadtverwaltung können die Weimarer Straßenbaustellen ihre Ziele zum Jahresende „nicht ganz erreichen“. Bei genauerem Hinsehen erreicht aber fast keine der Langzeitbaustellen mit spürbaren Auswirkungen auf das städtische Leben ihr Ziel. Allein die Brücke an der Tiefurter Allee hat dazu offenbar noch eine Chance.

Positiv wirkt die Zwischenbilanz nur, indem das Legefelder Wohngebiet in die Auflistung aufgenommen wird. Dessen Auswirkungen auf die Stadt sind allerdings gering.

Der Redaktion geht es wie immer bei diesen Fragen an die Stadt nicht darum, über gut oder schlecht zu urteilen. Die Leser sollen wissen, woran sie sind. Am besten schon dann, wenn die Veränderungen absehbar sind. Zu Baubeginn werden Zeiträume in Aussicht gestellt, in denen sie mit den Einschränkungen leben müssen. Dann sollen die Weimarer auch erfahren, wenn sich daran etwas ändert.

Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, können Außenstehende kaum beurteilen, extremes Wetter aber ebenso wie die Bedeutung von zwei Wochen Verzug an der Marcel-Paul-Straße. Schon deshalb sollte man sie nicht unter den Tisch fallen lassen.