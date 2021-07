Im zweiten Anlauf Geld für die Nermsdorfer Friedhofsmauer

Nermsdorf. Die Nermsdorfer Kirche ist nicht nur ein Gotteshaus, sondern auch ein Museum. Jetzt hilft der Bund, den Zugang zum Haus zu sichern.

11.166 Euro aus dem Bundesprogramm „Soforthilfe Heimatmuseen 2021“ bekommt der kleine Buttelstedter Ortsteil Nermsdorf. Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Selle in einer Presseinformation mitteilte, geht das Geld an den Heimatverein „Hamsterbach“ und ist für die Sanierung einer historischen Mauer gedacht, um den Zugang zur Heimatstube in der St.-Laurentius-Kirche zu sichern. Zudem gehören drei neue Informationstafeln zur Geschichte des kleinen Dorfes zum Förderprojekt, das an der mittelalterlichen Handelsstraße Via Regia liegt. 3722 Euro muss der Verein als Eigenanteil aufbringen.

Die Kirche bildete schon bei der Namensgebung von Nermsdorf im Jahre 1368 das Zentrum des Ortes. Nach diversen Umbauten und Sanierungen vereint das Gebäude gotische und barocke Elemente. Vor Abschluss der letzten Sanierung im Jahr 1988 brannte die Kirche durch einen Defekt der Fußbodenheizung bis auf die Grundmauern aus. 1991 begann der Wiederaufbau mit Hilfe der Denkmalpflege, Versicherungsgeldern und zahlreichen Spenden. Dabei wurde die Gelegenheit genutzt, in der oberen Etage der Kirche eine Heimatstube einzurichten. Der Kirchenraum wird außerdem für ein Harmonium-Museum genutzt. Die Instrumente aus verschiedenen Epochen sind alle spielbar.

Nermsdorf liegt zudem am Jakobsweg. Als „ein Kleinod, in dem Pilger gern rasten und in die Geschichte eintauchen können“ bezeichnet Johannes Selle den Ort. In der Heimatstube finden nicht nur Wandernde, sondern auch die Schüler der Region spannendes Material für den Heimatkunde-Unterricht.

Die defekte Friedhofsmauer stabilisiert die Kirche, die wie viele andere Thüringer Gotteshäuser kein gegründetes Fundament besitzt. Eine fachgerechte Sanierung ist somit unerlässlich. Im ersten Anlauf 2020 war der Förderantrag nicht erfolgreich, im zweiten im März 2021 klappte es. Der Heimatverein mit Rosel Schirrmeister an der Spitze nutzte die Zeit, um Spenden für den Eigenanteil zu sammeln und so die Finanzierung zu komplettieren. Die Bauarbeiten laufen, für den Spätsommer ist die Einweihung anvisiert.