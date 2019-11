Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Imker im Dialog mit Landwirten

Der Imkerverein „Ilmtal-Weinstraße“ lädt am Freitag, 8. November, Bienenfreunde, Landwirte und Vertreter von Pharma-Unternehmen zu einer Zusammenkunft in der Wasserburg Niederroßla ein. Ziel des Treffens ist es, einen gemeinsamen Weg zu finden, wie moderne Landwirtschaft und der Schutz der für Menschen lebensnotwendigen Insekten in Zukunft gestaltet werden kann.

Als Referent wird ein Vertreter der Firma Bayer Weimar GmbH erwartet. Landwirte und Imker sind aufgerufen, in regen Erfahrungsaustausch zu treten, um für beide Seiten eine verständnisvolle und respektvolle Zusammenarbeit anzustreben. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Für einen Imbiss ist gesorgt.

8. November, 18 Uhr in der Wasserburg Niederroßla Anmeldung und Infos unter: Tel.: 0172/687 43 04